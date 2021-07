Belgique-Italie : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C'est le choc des quarts de finale de cet Euro 2020. La Belgique de Roberto Martínez affronte l'Italie de Roberto Mancini, à l'Allianz Arena de Munich. Pour ce mach couperet, les Diables Rouges s'articulent dans leur habituel 3-4-2-1. Thibaut Courtois garde le but, tandis que Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Thomas Vermaelen, convaincants en huitième face au Portugal, forment la défense à trois. Le double-pivot composé par Youri Tielemans et Axel Witsel est encerclé par Thomas Meunier à droite et Thorgan Hazard à gauche. En attaque, Romelu Lukaku est associé à Kevin De Bruyne et à Jérémy Doku. Eden Hazard, absent de l'entraînement hier, tout comme De Bruyne, ne débute pas la rencontre.

La Squadra Azzurra tourne également assez peu. Giorgio Chiellini, sorti blessé face à la Suisse lors de la deuxième journée de poules, retrouve le onze aux côtés de Leonardo Bonucci. Tandis que Marco Verratti continue d'être préféré à Manuel Locatelli au milieu. Enfin, l'entrant décisif lors du huitième face à l'Autriche, Federico Chiesa, a gagné sa place de titulaire ce soir.

Les compositions :

Belgique : Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen - Meunier, Tielemans, Witsel, T.Hazard - De Bruyne, Lukaku, Doku

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Belgique - Italie : votre premier pari remboursé jusqu'à 150€. La victoire de la Belgique peut vous rapporter 345€, celle de l’Italie 367€. Créez votre compte Unibet aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous êtes remboursé.