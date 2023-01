BL : Wolfsbourg colle un set à Fribourg, l’Eintracht nouveau dauphin du Bayern

Alors qu’hier, la Bundesliga a repris avec un match nul entre le Bayern Munich et le RB Leipzig (1-1), la 16e journée se poursuivait avec cinq rencontres. Dauphin du Bayern Munich, Fribourg avait l’occasion de réduire l’écart et de revenir à deux points du Rekordmeister. Mais pour cela, il fallait dominer une équipe de Wolfsbourg qui restait sur 4 succès de rang avant la trêve. Les Loups ont eu du mordant et rapidement Wimmer a ouvert le score (2e) avant que le Danois Wind (28e et 37e) s’offre un doublé et aggrave le score. En seconde période Gerhardt (56e) et Baku (81e) ont enfoncé les hommes de Christian Streich. Pire, sur penalty, Gian-Luca Waldschmidt a mis fin aux souffrances de Fribourg (90e +4). Jeu, set et match. Avec cette victoire 6-0, Wolfsbourg remonte à la sixième place et Fribourg glisse au 3e rang.

Dans le même temps, l’Eintracht Francfort a pris le meilleur face à la lanterne rouge Schalke 04. Une victoire 3-0 où Randal Kolo Muani a permis à Jesper Lindstrom de marquer (22e). Le Danois troquait le costume de buteur pour celui de passeur envers Rafael Borré en fin de match (84e). Aurelio Buta a alourdi le score dans les derniers instants (90e +1). Les Adler grimpent donc à la deuxième place entre le Bayern Munich et Fribourg. Dix-septième avant la reprise du championnat, Bochum défiait le Hertha (15e) et voulait sortir de la zone de relégation. Les hommes de Thomas Letsch l’ont fait avec la manière en s’imposant 3-1 grâce à un doublé d’Hofmann (22e et 57e) et un but de Schlotterbeck (44e). Serdar a sauvé l’honneur pour le Hertha en fin de match (87e). Dans le même temps, Hoffenheim a été renversé par l’Union Berlin sur un doublé de Doekhi (3-1). Le club de la capitale passe au troisième rang tandis que Mayence et Stuttgart se sont tenus en respect (1-1)

