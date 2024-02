La statistique totalement catastrophique de l’OM

Ce dimanche soir, la 20e journée de Ligue 1 se concluait par un choc avec l’Olympico entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Un match bien négocié par les locaux puisque l’Olympique Lyonnais s’est imposé 1-0 après un but d’Alexandre Lacazette en première période. Alors que les Rhodaniens se sont extraits de la zone rouge et se retrouve quinzième, les Phocéens pointent à une piteuse huitième place.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 32 20 5 9 5 6 24 19 7 Reims 30 20 0 9 3 8 27 27 8 Marseille 29 20 6 7 8 5 28 22 9 Rennes 28 20 5 7 7 6 30 25 10 Strasbourg 25 20 -5 6 7 7 21 26 Voir le classement complet

Avec seulement 29 points acquis et sept victoires sur ce début de saison, les joueurs de Gennaro Gattuso sont à six points des places qualificatives en Ligue des Champions et à trois longueurs des places européennes. C’est le pire résultat du club depuis la saison 2015/2016 alors que le coach marseillais s’appelait Michel (26 points en 20 matches). Il y a huit ans, Marseille avait terminé treizième. L’OM entend donc vivre une meilleure fin de saison et devra se relever de ce nouveau revers, le cinquième en Ligue 1 cette saison.