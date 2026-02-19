Menu Rechercher
OM : comment Habib Beye a vécu la transition Rennes/OM

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp

C’est officiel depuis ce mercredi soir : Habib Beye est le nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Le technicien sénégalais de 48 ans arrive après son départ du Stade Rennais il y a quelques jours. Et il va donc rapidement devoir se mettre au boulot avec une rencontre face à Brest ce vendredi soir. En conférence de presse, il est d’ailleurs revenu sur cette transition entre Rennes et l’OM.

«Rennes et Marseille sont éloignés, le plus contraignant était la distance. Chaque chose doit se faire en son temps. Quand on a pu aligner les deux logiques, ça s’est fait naturellement. Il était important pour moi de venir avant Brest. J’arrive avec 24h de préparation mais aussi pour montrer ma détermination à tout le monde. C’est dans ces moments-là qu’on montre sa volonté. Monsieur McCourt a eu un discours très important à mon égard, on a compris qu’on voulait travailler ensemble.»

