FIFA : Gianni Infantino reçoit un soutien majeur pour sa réélection !

Gianni Infantino vient de recevoir un soutien de poids dans sa course à la réélection à la présidence de la FIFA. Ce vendredi, à l’occasion du congrès extraordinaire de la Confédération asiatique de football (AFC), organisé à Tokyo, son président, Cheikh Salman ben Ibrahim al-Khalifa, a officiellement annoncé son soutien au dirigeant italo-suisse. Un retournement de situation notable puisque le Bahreïnien, un temps considéré comme un possible adversaire d’Infantino, s’était récemment opposé à l’un de ses projets majeurs. « Je pense que nous réaffirmons bien sûr notre engagement total à vous soutenir, vous et votre leadership, alors que vous briguez un nouveau mandat en tant que président de la FIFA », a-t-il déclaré devant les délégués, en présence du principal intéressé. Gianni Infantino, qui vise un quatrième mandat jusqu’en 2031, pourra donc compter sur l’appui de la confédération asiatique lors de l’élection prévue en mars prochain. Les éventuels candidats à sa succession ont jusqu’au 18 novembre pour déposer leur candidature.

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Ce rapprochement intervient pourtant après plusieurs semaines de tensions entre les deux dirigeants. Cheikh Salman s’était notamment associé aux présidents de l’UEFA et de la Concacaf pour dénoncer le projet « FIFA Forward Enterprise », qui prévoyait de confier les droits commerciaux de plusieurs compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés proches de Donald Trump. Une initiative finalement abandonnée, pour laquelle Infantino avait reconnu des erreurs dans la communication et la consultation des différentes instances. « Oui, nous avons eu quelques différends dont nous avons discuté par le passé, mais ne faisons pas le lien entre ces deux choses », a expliqué le président de l’AFC, appelant désormais à travailler ensemble. Un soutien salué par Infantino, qui a également assuré Cheikh Salmane de son appui pour sa propre réélection à la tête de la confédération asiatique. Si le président de la FIFA bénéficie déjà du soutien de plusieurs fédérations africaines et asiatiques, ses relations avec l’UEFA restent tendues. L’instance européenne a notamment adressé, lundi 19 octobre, une liste de 42 questions à la FIFA pour obtenir des éclaircissements sur plusieurs dossiers sensibles, dont le projet FFE et le Prix de la paix de la FIFA.