Steven Gerrard serait le quatrième entraîneur le mieux payé au monde

L’Arabie saoudite ne cesse d’investir dans ce mercato estival pour renforcer son championnat national, en témoignent les nombreuses arrivées en provenance de clubs européens, comme Karim Benzema, N’Golo Kanté, ou encore récemment Sergej Milinkovic-Savic. Et ce ne sont pas seulement les acteurs du rectangle vert qui sont concernés, puisque le Royaume s’intéresse également aux entraîneurs.

La preuve en est la signature de l’entraîneur anglais Steven Gerrard, qui s’est engagé avec Al-Ettifaq, septième de la Saudi Pro League lors de l’exercice qui vient s’écouler. Et selon les informations du Sun, l’ancienne gloire de Liverpool toucherait pas moins de 15,2 millions de livres sterling annuels (environ 17,7 M€), soit le quatrième salaire le plus élevé du monde pour un coach. Seuls Diego Simeone (Atlético de Madrid, 30 M£), Pep Guardiola (Manchester City, 20 M£) et Jürgen Klopp (Liverpool, 16 M£) toucheraient donc plus que l’ex-international anglais.

