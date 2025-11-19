Toni Kroos recadre Vinicius Jr

Vinicius Junior fait décidément parler de lui. Peu à son avantage hier soir lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie à Lille, l’attaquant du Real Madrid se fait tirer les oreilles par Toni Kroos, qui flingue à tout-va depuis qu’il a raccroché les crampons. « Je lui disais souvent que ça suffisait, car on avait l’impression que son comportement nuisait à toute l’équipe. On sentait que tout se retournait contre nous à cause de lui. J’essayais souvent de le calmer sur le terrain, surtout pour qu’il ne se déconcentre pas, car cela arrivait parfois. Je lui disais souvent : “ Vinicius tu es tellement bon que tu n’as pas besoin de ça.” »

L’Allemand a ajouté : « quand on joue un match exceptionnel, surtout dans une rencontre comme celle-ci (le Clasico, ndlr), on n’est pas content. Je n’ai jamais aimé être remplacé non plus. Mais pour être honnête, je ne suis jamais rentré directement aux vestiaires après. On peut toujours juger de l’extérieur, mais j’aime à penser qu’en réalité, personne à part ceux qui sont présents lors d’un Clásico devant 80 000 spectateurs alors que le score est de 2-1, ne sait ce que l’on souhaite. Cette émotion, personne ne peut l’imaginer après coup. Ou du moins, rarement. La plupart de ceux qui la jugent sont tout simplement incapables de se mettre à sa place.» Vini Jr appréciera ou pas.