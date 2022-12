Coupe du Monde 2022, Équipe de France : Didier Deschamps met ses joueurs en garde face au scénario catastrophe

La suite après cette publicité

Après avoir chuté contre la Tunisie (1-0), dans le dernier match du groupe D, les Bleus doivent se racheter en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar, contre une Pologne bien déterminée à poursuivre son épopée. En conférence de presse, devant les médias français, Didier Deschamps a voulu jouer la carte de la prudence en insistant sur l'importance de la préparation mentale et de la gestion du groupe dans les phases finales d'une compétition majeure. Être proche de la victoire, tout étant aussi loin, c'est le paradoxe des 8es de finale.

«Evidemment c'est une autre compétition qui commence, qui n'est pas la même que la première. On avait trois matchs sûrs, là, c'est à nous de faire en sorte qu'il y en ait un autre derrière. Ce sont des matchs couperets pour toutes les équipes qualifiées, comme c'est le cas de la Pologne ou de nous, en 8es de finale. C'est déjà quelque chose de faire partie des 16 sur les 32 qui étaient là. C'est une gestion en sachant qu'il y a moins à gérer. Notre objectif est d'aller chercher notre place en quarts de finale.»

La concentration comme maître-mot

Alors que ce Mondial nous a réservé de nombreuses surprises avec des rencontres au scénario complètement fou, le sélectionneur des Bleus sait que jouer une Coupe du Monde est toujours particulier. Entre grandes nations historiques et pays bercés par la culture du football populaire, il faut savoir s'adapter pour ne pas chuter : «Tous les matchs sont difficiles, ceux d'hier soir aussi. Les adversaires, quels qu'ils soient, sont là. Il y a des équipes qui peuvent se permettre de gérer, ça a été notre cas, c'était le cas aussi hier. Cela apporte un peu plus de certitudes. Toutes les équipes sont bien préparées. Les joueurs jouent tous dans de bons championnats, de bonnes équipes. Certaines nations ont une ferveur populaire un peu plus importante. Est-ce qu'il y aura d'autres surprises ? Je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je ne suis pas là pour prédire. Toutes les équipes doivent être prêtes. Aujourd'hui, même une grande nation, si elle n'est pas prête au premier match de poule, peut avoir de désagréables situations», a expliqué Deschamps, qui refuse de sous-estimer le moindre adversaire.

En toile de fond, le souvenir très amer de l'élimination face à la Suisse lors du dernier Euro. Mais Deschamps refuse toute comparaison, qu'il ne juge pas utile à la préparation d'un match si décisif dans une nouvelle compétition : «Parler du passé, surtout d'un passé aussi positif que celui-là, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est que les joueurs qui étaient présents à ce moment-là, les sensations qu'ils ont eues, ils n'ont pas envie de les revivre bien évidemment. Le seul point commun, c'est que ce sont des 8es de finale. Après ce n'est pas le même adversaire. Je ne tombe pas dans une routine non plus, je ne vais pas en rajouter non plus, si j'en rajoute, cela peut amener ce que je ne veux pas, c'est-à-dire un peu plus de stress. Il faut avoir une sérénité. Il y a une place en quarts. Je regarde beaucoup de matchs. Il n'y a pas de matchs faciles pour personne. Les 16 meilleures équipes sont là», a alors déclaré le sélectionneur des Bleus.

