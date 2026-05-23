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Championship : 9 ans après, Hull City est de retour en Premier League

Par Kevin Massampu
1 min.
Olie McBurnie @Maxppp
Hull 1-0 Middlesbrough

Neuf années que les supporters de Hull City attendaient ça, c’est désormais officiel : Hull City sera en Premier League la saison prochaine. Sixièmes de la saison régulière en Championship, les Tigers ont remporté leur demi-finale de play-offs contre Millwall (0-0, 0-2), avant de s’imposer sur la plus petite des marges ce samedi après-midi, à Wembley, contre Middlesbrough (1-0)

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[📺LIVE] 🇬🇧 Championship - Playoffs - Finale
⚽ Oli McBurnie envoie (sûrement) Hull City en Premier League !
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Un succès acquis dans les tout derniers instants de la partie grâce à une réalisation d’Olie McBurnie (90e+5), bien aidé par une bévue du gardien adverse Solomon Brynn, et qui permet à Hull City d’empocher le dernier ticket pour la montée dans l’élite anglaise. Hull City accompagnera donc Coventry et Ipswich lors du prochain exercice de PL.

Pub. le - MAJ le
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