Daniel Alves répond à Lionel Messi au sujet de son record de trophées

Durant la conférence de presse d'adieu au FC Barcelone au Camp Nou, Lionel Messi a bien fait comprendre qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Son objectif ? Égaler, si ce n'est dépasser, le record de palmarès de son coéquipier au Barça Daniel Alves. À 38 ans, l'international brésilien (118 sélections) compte 43 trophées entre ses clubs et sélection, le dernier en date la médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo avec les Auriverdes. L'Argentin a soulevé 38 trophées pour le moment et ne serait pas près de s'arrêter.

L'ancien latéral droit blaugrana a tenu à répondre à son ami en club et dans la vie sur ses réseaux sociaux : «Le plus grand de tous, c'est que vous pouvez me surpasser à tout moment, ce sera une passe décisive de plus pour toi ! Mon meilleur partenaire après ma fille. Merci pour tout ce que tu m'as donné, merci de partager tant de choses et merci de m'avoir permis de faire partie de ton histoire. Quel honneur de pouvoir suivre ton évolution et merci à Sylvinho de nous avoir mis en relation. Don Lionel Messi, continue d'écrire l'histoire partout où tu vas.... Voici un CRAZY (lui-même, ndlr) toujours à ton service et pour tous les moments, surtout pour les moins bons !», a déclaré le champion olympique 2021 sur son compte Instagram.