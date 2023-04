La presse argentine démolit le PSG et défend Lionel Messi

La suite après cette publicité

En pleine souffrance avec le PSG, Lionel Messi n’a pas beaucoup d’alliés dans la capitale française. Mais comme souvent, la presse argentine vient à sa rescousse. Après les sifflets du Parc des Princes et les critiques des consultants français, les médias argentins ont pris la défense de la Pulga. Olé, TyC Sports ou La Nacion sont montés au créneau. Ces derniers ont notamment ciblé les propos de Jérôme Rothen. Ils n’ont toutefois pas oublié de citer les protecteurs de la légende du FC Barcelone en France : Emmanuel Petit et Thierry Henry.

Mais la presse sud-américaine fustige surtout le club de capitale et sa culture footballistique. « À son arrivée au PSG en août 2021, Lionel Messi a fait en sorte que Paris, la capitale la moins footballistique des grandes métropoles du monde, remplisse ses rues de supporters pour l’accueillir », peut-on lire dans La Nacion. « Une foule a accompagné son débarquement à l’aéroport, au centre d’une ville qui vibre pour d’autres arts, et qui a le rugby comme sport le plus traditionnel.». Les supporters parisiens apprécieront.

