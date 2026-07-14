Coupe du Monde 2026, Angleterre : excellente nouvelle avant la demi-finale face à l’Argentine

Bonne nouvelle pour l’Angleterre avant sa demi-finale de Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine. Declan Rice, sorti à la pause lors de la victoire contre la Norvège en quart de finale (2-1) après avoir été diminué par un virus, a rassuré le staff médical des Three Lions. Le milieu de terrain d’Arsenal, qui n’est pas encore totalement remis, estime être en mesure de débuter cette rencontre capitale à Atlanta et devrait donc retrouver sa place dans le onze de Thomas Tuchel selon la presse anglaise.

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Autre motif de soulagement pour l’Angleterre : Jude Bellingham devrait également être disponible malgré les inquiétudes apparues en Argentine après des images le montrant touché à l’épaule face à la Norvège. Déjà opéré à cette zone l’été dernier, le milieu offensif anglais continue toutefois de jouer avec des raideurs, mais assure que cela ne l’empêche pas d’être performant. Auteur de 6 buts depuis le début du Mondial, dont un doublé en quart de finale, Bellingham reste l’un des grands hommes de la campagne anglaise.