Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Angleterre : excellente nouvelle avant la demi-finale face à l’Argentine

Par Allan Brevi
1 min.
Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre @Maxppp
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Angleterre Argentine
winamax
1 2.60 N 2.90 2 2.95 bonus 100€ Voir sur beIN SPORTS

Bonne nouvelle pour l’Angleterre avant sa demi-finale de Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine. Declan Rice, sorti à la pause lors de la victoire contre la Norvège en quart de finale (2-1) après avoir été diminué par un virus, a rassuré le staff médical des Three Lions. Le milieu de terrain d’Arsenal, qui n’est pas encore totalement remis, estime être en mesure de débuter cette rencontre capitale à Atlanta et devrait donc retrouver sa place dans le onze de Thomas Tuchel selon la presse anglaise.

La suite après cette publicité

Autre motif de soulagement pour l’Angleterre : Jude Bellingham devrait également être disponible malgré les inquiétudes apparues en Argentine après des images le montrant touché à l’épaule face à la Norvège. Déjà opéré à cette zone l’été dernier, le milieu offensif anglais continue toutefois de jouer avec des raideurs, mais assure que cela ne l’empêche pas d’être performant. Auteur de 6 buts depuis le début du Mondial, dont un doublé en quart de finale, Bellingham reste l’un des grands hommes de la campagne anglaise.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Angleterre
Jude Bellingham
Declan Rice

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Angleterre Flag Angleterre
Jude Bellingham Jude Bellingham
Declan Rice Declan Rice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier