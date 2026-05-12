Mercato PSG : Luis Enrique a climatisé une recrue star à 150 M€ !

Si on devait parier sur la star du prochain mercato, on ne prendrait pas trop de risques en misant sur Julian Alvarez. Près de deux ans après son départ de Manchester City, l’Argentin est de nouveau ciblé par plusieurs écuries européennes. En tête de liste, on retrouve le FC Barcelone. Les Culés veulent du sang neuf en attaque, peu importe l’issue du dossier Robert Lewandowski. Très rapidement, les pensionnaires du Camp Nou ont jeté leur dévolu sur le champion du monde 2022. Ces dernières semaines, ils ont d’ailleurs tenté des approches auprès du joueur, auteur de 20 buts et de 9 assists en 49 matches toutes compétitions confondues avec l’Atlético de Madrid.

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Un club qui aimerait continuer avec le footballeur sous contrat jusqu’en 2030. En ce qui concerne le principal intéressé, ce n’est pas tout à fait la même chose. Récemment, la presse espagnole a révélé que le natif de Calchin veut rejoindre le Barça. Mais le PSG est annoncé comme un concurrent sérieux à la signature de l’Araignée. Depuis plusieurs jours, certains médias, français comme espagnols et argentins, assurent que le club français tisse sa toile autour de lui. Ce matin, El Chiringuito a même annoncé que les champions de France et d’Europe sont passés à la vitesse supérieure puisque des négociations seraient en cours en coulisses.

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Luis Enrique a tranché

La célèbre émission ibérique a ajouté que cette opération pourrait coûter 150 M€ ou plus au club de la capitale française. Quelques heures plus tard, on assiste à un véritable coup de théâtre. Sport a fait des révélations sur ce dossier. Ainsi, la publication espagnole, qui a échangé avec des sources parisiennes, assure que Julian Alvarez ne figure pas à ce jour dans les plans de Luis Enrique au PSG. Une petite bombe. Sport ajoute que le Paris Saint-Germain s’oriente vers d’autres options pour renforcer son attaque la saison prochaine. Mais cela dépendrait aussi des départs de ses joueurs durant l’intersaison 2026-27.

Il est aussi précisé que le PSG a bien exploré la piste Julian Alvarez, mais que cela date de 2023 lorsqu’il a quitté City. A ce moment-là, Luis Enrique et le PSG avaient tenté une approche. Mais l’attaquant a finalement rejoint Madrid. Deux ans plus tard, il semble que le PSG ait décidé de passer son tour. C’est en tout cas l’information de Sport. Un média pro-Barça, il faut le rappeler. Il reste à savoir qui dit vrai dans ce dossier. Ce qui est sûr, c’est que Julian Alvarez sera l’un des grands agitateurs de ce mercato d’été.