PSG - Toulouse : Philippe Montanier fustige l’arbitrage

Ce samedi soir, Toulouse s’est incliné sur la pelouse du PSG (1-2). Les Toulousains, qui avaient ouvert le score, ont livré une prestation très aboutie mais ont fini par craquer en seconde période notamment sur une belle frappe de Messi. Au micro de Prime Video, Philippe Montanier a eu du mal à digérer le second but parisien puisque Marquinhos, hors-jeu, gêne son gardien Maxime Dupé. Il aurait aimé que le VAR intervienne.

La suite après cette publicité

«Il y a de la frustration. La plus grosse frustration vient sur le deuxième but parisien ou Marquinhos est hors-jeu et gêne le gardien. Je ne suis pas un bon arbitre, mais j’ai été gardien pendant 30 ans. Et si on est autorisé à se mettre devant le gardien pour le gêner, on va peut-être commencer à travailler ça. Nous, on se dit qu’il ne faut plus se plaindre auprès des arbitres, qu’il ne faut pas les embêter. Mais si on doit pleurer maintenant, on va peut-être le faire. Nous, on veut faire confiance aux arbitres, mais bon. Il le gêne clairement. C’est ma vision de gardien. Je ne comprends pas que la VAR ne vérifie pas. Ils doivent avoir la sensibilité foot.»

À lire

PSG-Bayern : Achraf Hakimi entretient le flou pour Kylian Mbappé