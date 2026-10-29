PSG : Luis Enrique adresse un message fort à Désiré Doué

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG sur la pelouse du Havre (ce vendredi, 19h), Luis Enrique a été interrogé sur Désiré Doué. Le technicien espagnol n’a pas tari d’éloges à l’égard de son jeune international français, tout en insistant sur la nécessité de garder les pieds sur terre malgré l’engouement qui l’entoure. « Normalement, ce qu’il y a le plus à gérer pour un joueur de ce niveau à cet âge, c’est le bruit autour de lui. Je le connais et c’est un joueur avec une capacité de travail incroyable. Il veut toujours aider l’équipe. Sur le banc, c’est toujours le plus souriant », a expliqué l’entraîneur parisien.

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Luis Enrique a également tenu à souligner l’exemplarité de son joueur, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. « C’est un joueur très agréable à voir pour les enfants, les gens qui ne regardent pas le foot. Je l’encourage à rester humble et ambitieux car c’est important de continuer à faire ce qu’il fait », a-t-il ajouté. Un message à la fois élogieux et protecteur de la part de l’entraîneur du PSG, conscient des attentes grandissantes autour de Désiré Doué surtout avec les blessures de Dembélé et Kvara.