«Les maîtres du football» : De Laurentiis détruit la FIFA, l’UEFA et les agents

Depuis Los Angeles, où a été présenté le documentaire Ag4in sur le quatrième Scudetto de Naples, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a accordé une longue interview à CBS dans laquelle il a sorti la sulfateuse. «Le football est trop vieux, il faut le renouveler. Les nouvelles générations sont passionnées, mais impatientes ; elles ne peuvent pas rester deux heures devant la télé. Pendant les matchs, il n’y a qu’une pause ridicule de 15 minutes à la mi-temps, et je ne comprends pas pourquoi. On pourrait scinder les deux mi-temps en deux, de 25 minutes chacune, avec du temps réglementaire, comme au basket. Aujourd’hui, dans le football, ce sont les agents qui décident du temps additionnel. Je suis en conflit avec la FIGC parce qu’un arbitre a mal arbitré, un autre fait la même chose… c’est l’anarchie. Le football est une industrie, et ils ne le comprennent pas. On investit beaucoup d’argent, et il y a trop de gens qui parlent. Prenez ces agents qui se prennent pour les maîtres du football : ils demandent des sommes astronomiques pour quoi faire ? Juste pour signer un contrat et disparaître ? Si un joueur a un problème, les agents disparaissent»

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Il n’a pas non plus été de main morte avec Infantino et Ceferin. «Le nombre de matchs a explosé. L’UEFA veut gagner plus d’argent, alors elle allonge les compétitions. Puis, après l’arrivée du roi Infantino, il y a eu la Coupe du monde des clubs. Les joueurs ne peuvent pas jouer 70 matchs par saison, c’est du suicide. On peut le faire pendant une saison, mais comment peuvent-ils résister ? Modric a 40 ans, c’est un joueur fantastique, mais si vous lui demandez : "Cher Luka, as-tu envie de jouer 70 matchs par an ?", il vous répondra : "Absolument pas". L’argent gagné devrait aller aux clubs, pas à la fédération ; c’est la première distinction. Parce que l’UEFA et la FIFA gagnent trop d’argent. Elles prétendent le redistribuer, mais ce n’est pas vrai. Elles mentent, elles ne disent pas la vérité».