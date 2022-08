Ajaccio - Lille : les compositions officielles

Qui dit fin de semaine et début de week-end, dit forcément le retour de notre cher et tendre Ligue 1. Ce vendredi soir est marqué par le coup d'envoi de la quatrième journée de championnat 2022-2023. Au programme, une rencontre alléchante entre l’AC Ajaccio, auteur d’un début de saison délicat (deux défaites, un nul), et le LOSC, à la recherche de constance dans ses résultats (une victoire, un nul, une défaite), au stade François-Coty. Une semaine après la déroute historique subie face au PSG (1-7), les hommes de Paulo Fonseca essaieront de passer à autre chose, et réenclencher une dynamique positive. Enfin, du côté des Corses, les yeux seront rivés sur une potentielle première victoire dans la saison. Les protégés d’Olivier Pantaloni tenteront en effet de faire bonne figure devant leur public, attendu en nombre ce vendredi. Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour cette quatrième sortie de la saison, Paulo Fonseca est contraint de faire quelques changements par rapport à la dernière sortie face au PSG. Si Mohamed Bayo est toujours sur le flanc suite à sa sanction, Rémi Cabella et Timothy Weah ne sont pas dans le groupe pour cause de blessure. Le Portugais a ainsi décidé d’aligner un 4-2-3-1 emmené par Jonathan David à la pointe de l’attaque. Yusuf Yazici et Edon Zhegrova ont également été choisis pour mener le secteur offensif au côté de Jonathan Bamba. Enfin, concernant l’AC Ajaccio, Olivier Pantaloni ne peut toujours pas compter sur sa nouvelle recrue débarquée cette semaine, Yoann Touzghar, trop juste physiquement. Comme attendu, le technicien corse aligne une équipe organisée en 4-4-2, en maintenant sa confiance en ses cadres. Romain Hamouma accompagnera Mounaim El-Idrissy en attaque, juste devant la doublette expérimentée du milieu de terrain, Thomas Mangani et Vincent Marchetti.

Compositions des équipes :

Lille : Jardim - Diakité, Djalo, Fonte, Ismaily - Gomes, André - Bamba, Yazici, Zhegrova - David

Ajaccio : Leroy - Alphonse, Mayembo, Gonzalez, Diallo -Spadanuda, Marchetti, Mangani, Bayala - El-Idrissy, Hamouma

