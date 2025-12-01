Juventus : Luciano Spalletti met la pression sur Jonathan David et Loïs Openda

Nouveau coach de la Juventus, Luciano Spalletti essaye d’impulser une nouvelle dynamique. Septième, le club turinois reste sur une victoire ce dimanche contre Cagliari (2-1). Après la rencontre, le coach Luciano Spalletti s’est exprimé au micro de DAZN sur la méforme de ses attaquants. En effet, Jonathan David n’a marqué qu’un but en douze matches de Serie A quand Loïs Openda ne compte pas le moindre but en dix rencontres de championnat. Deux recrues au bilan décevant que le technicien italien a tenu à mettre sous pression tout en se montrant un peu compréhensif sur certains points.

« Il nous faut un peu plus d’assurance pour régler certains problèmes. Si nous sommes trop timides, les autres le remarquent et nous le font remarquer, car nous ne réagissons pas. Ce sont tous deux des attaquants de pointe, mais Openda est plus à l’aise dans les espaces, tandis que David est plus porté sur le jeu collectif et, de ce fait, pourrait également être performant en tant que deuxième attaquant. Ce sont des joueurs très sensibles, et je suis heureux de les soutenir, car il est clair qu’ils en ont besoin. C’est le moment où ils devraient marquer deux ou trois buts pour reprendre confiance et jouer leur jeu avec plus de sérénité. Mais dans le football, il faut aussi faire ses preuves, donc ils doivent réussir par eux-mêmes », a-t-il déclaré.