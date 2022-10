Manchester City - Manchester United : les compositions officielles

Manchester City accueille Manchester United à l’Etihad Stadium dans le cadre de la 9e journée de Premier League. Les Citizens abordent ce 188e derby de Manchester dans la peau du 2e du classement, l’objectif étant de l’emporter ce dimanche et de revenir à un point du leader Arsenal. Chez les hommes de Ten Hag, la confiance est retrouvée grâce à une série en cours de 4 victoires en championnat. L’incertitude chez les visiteurs sera le rythme, ils n’ont plus joué en championnat depuis le 4 septembre. Cette rencontre est à suivre en direct sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Pep Guardiola peut compter sur un groupe presque complet. Haaland sera entouré par Foden et Grealish en attaque, le trio Bernardo Silva, Gundogan et De Bruyne occupera le milieu du terrain alors qu'Ake et Akanji sont alignés en défense centrale. Du côté de Manchester United, la charnière Martinez-Varane sera mise à rude épreuve, Eriksen et McTominay seront en soutien du quatuor B.Fernandes, Sancho, Antony et Rashford. Un temps annoncé titulaire, Cristiano Ronaldo est sur le banc des remplaçants.

Les compositions d'équipes

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Ake, Cancelo - Gundogan (c), De Bruyne, B.Silva - Foden, Haaland, Grealish.

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Malacia - Eriksen, McTominay - Sancho, B.Fernandes (c), Antony - Rashford.