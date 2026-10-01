Angleterre : la Fédération condamne des chants anti-musulmans de supporters à Prague

La Fédération anglaise (FA) a fermement condamné les chants anti-musulmans entonnés par certains supporters anglais à Prague, en marge de la victoire contre la République tchèque (2-0) en Ligue des nations. Des images montrent des fans chanter dans un bar de la capitale tchèque des paroles visant l’islam. « Nous ne tolérerons pas ces chants inacceptables et profondément offensants », a réagi un porte-parole de la FA rapporte The Telegraph. L’instance travaillera avec la police britannique présente lors des rencontres de l’Angleterre afin d’identifier les personnes concernées et de « prendre les mesures nécessaires ».

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Sur le terrain, Anthony Gordon et Harry Kane ont offert la victoire aux Three Lions, soutenus par un contingent de 1 000 supporters au Fortuna Arena. Avant la rencontre, l’UEFA avait justement diffusé dans le stade une vidéo contre les discriminations, rappelant que « la discrimination, quelle qu’elle soit, n’a pas sa place dans le football ». L’Angleterre se déplacera désormais en Croatie samedi, où seulement 100 de ses supporters pourront assister au match en raison d’une sanction imposée au public.