Ligue des Nations : l’Espagne domine la Tchéquie et poursuit son sans-faute, la Suisse et l’Écosse assurent

Première nation mondiale et déjà leader de son groupe, l’Espagne n’a pas tardé à prendre les commandes à Oviedo. Privée de Ferran Torres et de Fabián Ruiz, parti assister à la naissance de son fils, la Roja ouvrait le score dès la 6e minute grâce à Lamine Yamal. Servi par Dani Olmo à l’entrée de la surface, le Barcelonais se décalait sur son pied gauche avant d’enrouler parfaitement sa frappe dans la lucarne opposée (1-0). Une réalisation devenue presque sa marque de fabrique. Totalement privée de ballon, la République tchèque subissait ensuite la maîtrise espagnole. Kinsky retardait l’échéance devant Olmo (32e), mais ne pouvait rien trois minutes plus tard sur Rodri. À l’origine de l’action, le capitaine espagnol combinait avec Pedri avant d’envoyer une frappe puissante dans la lucarne (2-0, 35e). Avec une seule tentative lointaine concédée, l’Espagne rentrait logiquement aux vestiaires avec deux buts d’avance.

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Après une première période à sens unique, l’Espagne s’est pourtant sérieusement compliqué la tâche. Plus entreprenants au retour des vestiaires, les Tchèques profitaient d’une Roja devenue plus statique et Slama réduisait finalement l’écart d’une frappe croisée (2-1, 68e). Quelques minutes plus tard, une erreur de David Raya offrait même une possibilité d’égalisation aux visiteurs, avant qu’un but tchèque sur coup franc ne soit refusé à la 79e minute pour une faute sur Robin Le Normand. Dans son meilleur temps fort du match, la République tchèque poussait l’Espagne à reculer, mais Krejčí écopait de deux cartons jaunes en quelques minutes et laissait ses partenaires à dix. La Roja retrouvait alors de l’air et Merino mettait définitivement fin au suspense en reprenant un ballon repoussé dans l’axe par Kinsky (3-1, 89e). L’Espagne signe ainsi un 41e match consécutif sans défaite et valide sa 1ère place en tête de son groupe 3 avec neuf points.

La Suisse prend le large, l’Écosse fait le job

La Suisse, elle, a connu un début de soirée beaucoup plus compliqué face à la Slovénie. Après seulement une minute, Vipotnik trompait Gregor Kobel d’une frappe croisée du gauche pour offrir l’avantage aux visiteurs. Mais les Helvètes réagissaient rapidement en profitant d’une grosse erreur de Jan Oblak, incapable de maîtriser un ballon sur corner et qui permettait aux Suisses d’égaliser (10e). Plus à l’aise au fil des minutes, la Nati renversait complètement la rencontre avant la pause. Trouvé dans la surface, Dan Ndoye prenait Oblak à contre-pied pour inscrire le deuxième but suisse (38e). La Suisse n’a jamais vraiment laissé la Slovénie espérer après la pause. Oblak devait notamment se détendre devant Freuler (49e), tandis que le bloc helvète contrôlait parfaitement les rares offensives adverses pour conserver son avantage (2-1). La Nati enchaîne ainsi un troisième succès et s’installe seule en tête du groupe 1.

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Dans l’autre rencontre du groupe, l’Écosse prenait également les devants en Macédoine du Nord grâce à Bowie (6e), auteur d’une frappe lointaine à ras de terre. La domination écossaise était telle que Sedloski procédait à deux changements dès la demi-heure de jeu. Après un penalty d’abord accordé puis annulé par la VAR, les Écossais faisaient finalement le break grâce à John McGinn sur un autre penalty (68e), quelques instants après un poteau de McKenna. Ce dernier était ensuite expulsé pour un tacle dangereux (83e), sans conséquence sur le résultat. L’Écosse rejoint la Slovénie avec quatre points après sa victoire en Macédoine du Nord (0-2). La Macédoine du Nord reste dernière avec zéro point et toujours aucun but inscrit après trois journées.