JT Foot Mercato : la Ligue des Champions enflamme la planète football

La suite après cette publicité

Trente-deux clubs qui s'affrontent, mais à la fin il n'en restera qu'un. Un seul gagnant, une seule équipe qui portera la couronne qui appartient aujourd'hui à Chelsea. Après son mercato historique, le Paris Saint-Germain fait forcément office d'ogre pour cette édition. Et le sentiment général qui règne dans la presse étrangère est bien celui-ci : le PSG est l'équipe à abattre. Mais d'autres clubs font également figure de favoris, à l'image de Manchester City, finaliste l'an passé et dans le même groupe que les Parisiens. Chelsea est bien candidat à sa propre succession.

Pour finir, le Bayern est lui aussi un sérieux prétendant à la victoire finale, avec son collectif parfaitement huilé depuis plusieurs années. Bien sûr, d'autres équipes pourraient mettre leur grain de sel et s'offrir cette coupe aux grandes oreilles, à l'image de l'Atlético, du Barça ou du Real Madrid. Liverpool et Manchester United sont également à mettre dans ce groupe des équipes qui pourraient bien surprendre tout le monde.

Le speech poignant de CR7

Cristiano Ronaldo vient juste de revenir chez Red Devils mais il est déjà très influent dans le vestiaire. Outre les desserts que n'osent plus manger ses coéquipiers en sa présence, le Portugais a aussi marqué les esprits avec un sacré discours. The Sun dévoile les grandes lignes d'un speech poignant qu'il aurait fait à ses nouveaux collègues, lors de son arrivée. «Je ne suis pas venu pour être une pom-pom girl. Si vous voulez réussir, j'ai besoin que vous aimiez ce club du plus profond de votre cœur. Vous devez manger, dormir et vous battre pour ce club. Que vous jouiez ou que vous soyez remplaçants, vous devez soutenir vos coéquipiers et toujours donner le maximum. Je suis ici pour gagner, et rien d'autre. Gagner nous apporte de la joie. Moi je veux être heureux, et vous ?», a demandé le quintuple Ballon d'Or.

La légende vivante Pelé va mieux ! Opéré à cause d'une tumeur suspecte au côlon, il devrait sortir prochainement de l’hôpital, et continuera ses soins à domicile. C'est l'une de ses filles qui a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. «Il se remet bien de l'opération. Il n'a pas mal, il est de bonne humeur», a annoncé Kely Nascimento.

Kehrer raconte sa gestion des critiques

Du côté de Paris, tout n'est pas toujours rose pour les joueurs. Certains comme Thilo Kehrer ont traversé des périodes très compliquées, sous le feu des critiques. L'Allemand s'est confié à Ouest-France, ce mardi, et il est notamment revenu sur la gestion de ses émotions lors des moments difficiles qu'il a connus. «Dans le business du foot, on est très, très vite jugé. Il n’y a pas de zone grise. C’est soit noir, soit blanc. Il faut savoir gérer cela. Se recentrer sur ce que disent tes coéquipiers, ton coach. Ce sont eux qui te voient travailler tous les jours, et savent. Mes proches comptent aussi beaucoup. Ils sont là depuis les premiers jours.»