Vidéo : Gareth Bale sauve le Pays de Galles et retourne Twitter

Auteur d’un match anonyme jusqu’à la 82ème minute de jeu, Gareth Bale s'est mué en sauveur du Pays de Galles en provoquant et transformant avec classe le pénalty, synonyme d'égalisation. Une performance saluée par le petit oiseau bleu qui rend hommage au mental de l’ancien Madrilène. La twittosphère reste quand même sur sa faim, surtout après une tentative de lob de quarante-cinq mètres, offerte à Bale et annihilée par son coéquipier en club Acosta à la 95ème. Une action qui aurait pu accoucher du plus beau but de cette Coupe du Monde.