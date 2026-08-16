Deux cadors anglais ciblent Igor Matanovic

Selon la presse anglaise, l’attaquant germano-croate de Fribourg, Igor Matanovic (23 ans), est sur le radar de Manchester United et Tottenham. Les deux clubs doivent, malgré tout, d’abord résoudre les problèmes de plusieurs joueurs en attaque pour viser définitivement le buteur, auteur de 15 buts en 50 matches la saison dernière.

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Avant-centre grand et puissant (1,94 m pour 80 kg) qui se distingue par son sens du duel aérien et son efficacité clinique devant le but, Matanovic est aussi un joueur qui a le sens du collectif dans les passes courtes, tout en déviant les ballons de la tête pour ses coéquipiers. L’international croate (12 sélections et 2 buts) a un contrat longue durée avec Fribourg et une valeur marchande actuelle de 22 millions d’euros.