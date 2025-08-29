Menu Rechercher
Commenter 68
Premier League

Liverpool prêt à lâcher 150 M€ pour Alexander Isak

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Alexander Isak toujours courtisé par Liverpool @Maxppp

Comment le feuilleton Alexander Isak va-t-il s’achever ? L’attaquant suédois n’attend qu’une chose, d’être transféré à Liverpool. Et il a accueilli une très bonne nouvelle hier en voyant Newcastle passer à l’action pour Nick Woltemade. Ce matin, les médias anglais s’accordent à dire que cela va débloquer la vente d’Isak.

La suite après cette publicité

Encore faut-il que Liverpool décide de revenir à la charge. Selon le Daily Telegraph, c’est bien ce qu’il va se passer puisque les Reds ont prévu de lâcher une nouvelle offre, à hauteur de 150 M€. Ce qui deviendrait le record de transfert en Premier League. Il ne reste que jusqu’à lundi pour finaliser le dossier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (68)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Liverpool
Alexander Isak

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Liverpool Logo Liverpool FC
Alexander Isak Alexander Isak
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier