Liverpool prêt à lâcher 150 M€ pour Alexander Isak
1 min.
@Maxppp
Comment le feuilleton Alexander Isak va-t-il s’achever ? L’attaquant suédois n’attend qu’une chose, d’être transféré à Liverpool. Et il a accueilli une très bonne nouvelle hier en voyant Newcastle passer à l’action pour Nick Woltemade. Ce matin, les médias anglais s’accordent à dire que cela va débloquer la vente d’Isak.
Encore faut-il que Liverpool décide de revenir à la charge. Selon le Daily Telegraph, c’est bien ce qu’il va se passer puisque les Reds ont prévu de lâcher une nouvelle offre, à hauteur de 150 M€. Ce qui deviendrait le record de transfert en Premier League. Il ne reste que jusqu’à lundi pour finaliser le dossier.
