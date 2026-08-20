L’OM refuse une offre de transfert d’Al-Sadd pour Nayef Aguerd

Après le départ avorté de Nayef Aguerd du côté de la Real Sociedad, Al-Sadd est revenu à la charge ces dernières heures pour tenter d’attirer l’international marocain. Début août, le club qatari avait été proche de trouver un accord avec l’OM autour d’un prêt payant de 4 millions d’euros assorti d’une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros.

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C’est finalement la Real Sociedad, ancien club d’Aguerd, qui avait repris de l’avance en convainquant le joueur puis le club phocéen. Jusqu’à ce rebondissement de dernière minute. Selon nos informations, le dossier est entré dans une phase plus active ces dernières heures puisqu’Al-Sadd a formulé une offre de transfert sec à l’OM pour l’ancien Rennais. Estimée à 8 millions d’euros, cette dernière a été rejetée.