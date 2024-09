PSG : Nuno Mendes soutenu par la Fédération portugaise

Dans un communiqué posté sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a apporté son soutien envers Nuno Mendes. Le latéral gauche de 22 ans a été la cible d’injures racistes après la victoire parisienne contre Brest (3-1), samedi soir, au Parc des Princes, en Ligue 1. L’international portugais (28 sélections) avait provoqué un penalty suite à une faute sur le Brestois Ludovic Ajorque, à la 29e minute de jeu. «Le club ne tolère aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou toute autre forme de discrimination. Les insultes raciales dirigées contre Nuno Mendes sont totalement inacceptables. Nous soutenons fermement Nuno et toutes les personnes concernées, et nous travaillons avec les autorités et les associations compétentes pour que les responsables répondent de leurs actes», indiquait le club parisien.

