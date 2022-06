Liverpool : réunion importante avec le Bayern Munich pour Sadio Mané cette semaine ?

La suite après cette publicité

En fin de contrat à Liverpool en juin 2023, Sadio Mané est de plus en plus proche d'un départ. Si les Reds veulent récupérer quelques liquidités avec son transfert, ça sera en effet pour ce mercato estival et l'ailier sénégalais, lui, semble avoir envie de relever un nouveau défi. Alors que le PSG a été associé au finaliste de la Ligue des Champions, le Bayern Munich semble néanmoins tenir la corde et Sky Sports expliquait il y a peu que le club anglais avait refusé une deuxième offre bavaroise pour son joueur.

Mais le dossier Sadio Mané pourrait s'accélérer dans les prochains jours. D'après les informations de Sky Germany, une réunion importante pourrait avoir lieu cette semaine en Angleterre, certainement entre le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidžić et l'entourage du Lion de la Teranga. Ce dernier a d'ailleurs qu'une seule envie selon le média allemand : rejoindre les Champions d'Allemagne.