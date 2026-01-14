OM : le coach de Bayeux répond au tacle de Roberto De Zerbi

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille en 16e de finale de Coupe de France, l’entraîneur de Bayeux (R1), Éric Fouda s’était permis de critiquer la tactique de Roberto De Zerbi dans un entretien accordé à La Provence. Suite à ça, l’Italien lui avait répondu avant-hier de manière ironique, en conférence de presse. « On sait que leur coach aime parler, il donne des conseils aux autres coachs. S’il veut m’en donner, je lui donnerai demain mon numéro de téléphone. S’il veut me conseiller de quelle manière je devrais jouer, moi, j’accepte tous les conseils qu’on peut me donner. »

Depuis, l’OM en a mis 9 à Bayeux et Fouda a répondu à De Zerbi, toujours en conférence de presse, dans des propos relayés par Ouest-France. «Je crois que je les avais un peu trop chauffés. C’était de bonne guerre. On savait qu’on n’avait rien à perdre, on parlait de rêves et de faiblesses en face. C’est une réalité, on l’a vérifiée contre Nantes, le PSG. Ce sont des équipes d’un certain niveau, pas Bayeux, donc ça s’est moins vu ce soir, mais je confirme. (…) J’ai fait une boutade et je suis surtout déçu qu’il y ait eu ce type de réaction. Cela n’en valait pas le coup. Sur Roberto De Zerbi, j’ai quand même le droit de dire que j’aimais l’OM de Waddle et un peu moins le sien. C’est logique, car l’OM de Waddle a gagné la Ligue des Champions, que j’étais un gamin et que je criais chez moi devant la télé. Je ne donne pas de conseils aux autres coaches, je ne suis qu’un petit entraîneur de R1, mais j’ai quand même le droit d’avoir des idées et de penser ce que je veux». C’est dit !