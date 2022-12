Le palmarès hallucinant de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps et son armoire à trophées parle désormais entièrement pour lui, avec l'ajout d'une Coupe du Monde. Ce trophée après lequel il a tellement couru vient enfin s'ajouter à une liste impressionnante de récompenses collectives et individuelles.

Récapitulons, pour Lionel Messi cela donne : 1 Coupe du Monde, 1 Copa América, 1 victoire aux Jeux Olympiques, 4 Ligue des Champions, 3 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes de l'UEFA, 11 championnats (10 en Liga, 1 en Ligue 1), 7 Coupes nationales et 9 Supercoupes Nationales sur le plan collectif, ce à quoi on ajoute 7 Ballons d'Or. Et ce n'est pas fini...