L'AC Milan dresse sa feuille de route pour le mercato

La suite après cette publicité

« L'AC Milan annonce que Simon Kjær a subi aujourd'hui une chirurgie arthroscopique au genou gauche pour la reconstruction du ligament croisé antérieur et la réinsertion du ligament collatéral médial. L'opération, effectuée à la Clinique La Madonnina, a été un succès. Simon va bien et est motivé pour commencer le processus de rééducation immédiatement. Le temps de récupération est estimé à 6 mois. » Vendredi, l'AC Milan annonçait l'indisponibilité pour les six prochains mois de son défenseur central Simon Kjaer.

Un énorme coup dur pour les Rossoneri privés de leur taulier en charnière centrale. Face à ce coup du sort, les dirigeants lombards vont devoir réagir, et se pencher sérieusement sur la quête du successeur de l'international danois. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport effectue un point sur les pistes activées par les hautes sphères milanaises au poste de défenseur central. Et celles-ci demeurent nombreuses. En tête de liste, on retrouve le joueur serbe de la Fiorentina Nikola Milenkovic. Le principal protagoniste sous contrat jusqu'en juin 2023, constitue un élément majeur de la Viola, et l'opération s'annonce extrêmement complexe à réaliser.

L'AC Milan piste plusieurs joueurs pour la succession de Simon Kjaer

Une autre alternative existe pour la direction lombarde : Luiz Felipe. Le jeune défenseur central brésilien de la Lazio présente un avantage : son contrat expire en juin prochain. Mais les pensionnaires de l'Olimpico ne semblent pas enclins pour autant à lâcher leur joueur en janvier prochain, sauf offre jugée satisfaisante par toutes les parties... Titulaire indiscutable cette saison en charnière centrale, le natif de Colina reste un joueur très apprécié par Maurizio Sarri... En parallèle, Paolo Maldini et ses collaborateurs scruteraient avec attention les situations de Jhon Lucumi défenseur central colombien de La Gantoise, Malang Sarr et Benoît Badiashile.

Pour le dernier cité, l'AS Monaco ne lâchera pas si facilement un élément jugé indispensable par l'entraîneur Niko Kovac et sous contrat jusqu'en juin 2024. On l'aura compris, la priorité du board milanais pour le mercato d'hiver, sera d'enrôler un défenseur central. Mais ce dernier ne s'interdirait pas non plus de réaliser un coup dans le secteur offensif. Ainsi, le journal au papier rose précise que la piste menant à Luka Jovic resterait une alternative crédible aux yeux des Rossoneri. L'attaquant serbe qui n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti au Real Madrid, rêve de relancer une carrière moribonde depuis plusieurs mois. Qu'on se le dise, janvier s'annonce bouillant à San Siro !