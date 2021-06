JO : la liste du Brésil avec Gerson, Guimarães et... Dani Alves

C'est officiel ! L'entraîneur de l'équipe olympique du Brésil, André Jardine, a annoncé la liste des 18 joueurs qui auront pour objectif de défendre l'or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, du 22 juillet au 7 août prochains. Dans l'auditorium de la Casa do Futebol Brasileiro, à Rio de Janeiro, Jardine a publié la liste des athlètes qui feront partie de l'Amarelinha au Japon le mois prochain. On retrouve le milieu lyonnais Bruno Guimarães et la recrue marseillaise Gerson, qui manquera donc à ses nouveau coéquipiers pour l'entame de la saison.

La suite après cette publicité

La liste finale compte dix joueurs actifs dans le football brésilien et huit qui jouent en Europe. André Jardine et son équipe d'entraîneurs ont appelé trois joueurs au-dessus de la tranche d'âge (U23), comme le permet le règlement du tournoi de football des Jeux Olympiques. Il s'agit du gardien Santos, du défenseur sévillan Diego Carlos et du latéral de São Paulo Daniel Alves, 38 ans au compteur ! Championne à Rio en 2016, l'équipe olympique du Brésil a été reversée dans le groupe D, dans lequel elle sera opposée à l'Allemagne, le 22 juillet, à la Côte d'Ivoire, le 25 et à l'Arabie Saoudite le 28 juillet.

Gardiens

Santos - Athletico

Brenno - Grêmio

Latéraux

Daniel Alves - São Paulo

Gabriel Menino - Palmeiras

Guilherme Arana - Atlético-MG

Défenseurs centraux

Gabriel Guimarães - Arsenal (ING)

Nino - Fluminense

Diego Carlos - Sevilla (ESP)

Milieux

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Bruno Guimarães - Lyon (FRA)

Gerson - Flamengo

Claudinho - Red Bull Bragantino

Matheus Henrique (Grêmio)

Attaquants

Matheus Cunha - Hertha Berlim (ALE)

Malcom - Zenit (RUS)

Antony - Ajax (HOL)

Paulinho - Bayer Leverkusen (ALE)

Pedro - Flamengo