Le groupe du PSG contre l'OM

Le PSG se déplace au Vélodrome ce soir pour affronter l'OM (match à suivre en live commenté sur notre site à partir de 21h) et tenter de répondre à l'OL, qui s'est imposé hier, reprenant au passage la 1ère place de la Ligue 1. Mauricio Pochettino va déjà vivre son deuxième Classique après le Trophée des Champions et a convoqué 23 joueurs pour ce déplacement.

Malade et absent de l'entraînement hier, Neymar est bien présent avec ses partenaires comme Mbappé, mais aussi Verratti et Marquinhos qui font leur retour. Pembélé a lui été testé positif à la covid-19 et ne sera pas là, au même titre que Bernat, Dagba, Diallo, Herrera et surtout Keylor Navas, toujours blessé.

Le groupe parisien :

Franchi, Letellier, Rico - Florenzi, Bakker, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos - Draxler, Gueye, Michut, Paredes, Pereira, Rafinha, Simons, Verratti - Di Maria, Sarabia, Icardi, Kean, Mbappé Neymar