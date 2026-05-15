Benfica : José Mourinho va annoncer sa décision

Ce vendredi, José Mourinho (63 ans) était attendu par la presse. Encore une fois, son avenir a été au centre des débats. Concernant une prolongation de contrat à Benfica, il a confié : « oui, j’ai reçu une offre de prolongation de contrat de Benfica mercredi. Elle a été remise à mon agent, mais je ne souhaitais ni la voir, ni m’informer là-dessus, ni l’analyser. Je ne le ferai qu’à partir de dimanche, je dirais les choses dimanche (…) Concernant le Real Madrid, ils ne m’ont jamais fait part d’une offre. Ni le président, ni aucune autre personne importante du club. Mais s’ils me l’avaient dit, j’aurais réagi exactement de la même manière.»

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Le Special One a ajouté : « la semaine prochaine sera importante pour moi, pour mon avenir, et aussi pour Benfica. À la fin de la saison, Benfica doit commencer à penser à la suivante. Mais, conformément au contrat et à l’accord que j’ai signé à mon arrivée, nous avons quelques jours pour voir comment les choses évoluent et prendre une décision. Benfica est bien plus grand que moi, il n’y a pas de comparaison possible. C’est plus grand que tout le monde, entraîneur, joueur, président, n’importe qui. Donc, en ce qui concerne ma situation personnelle, je pense qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car le club est plus grand que tout le monde et il n’y a pas lieu de s’inquiéter si quelqu’un part.» Il a fini sa conférence de presse en précisant qu’il n’avait pas vu la conférence de Florentino Pérez, avec lequel il n’a pas échangé. Mourinho va faire son annonce dans les prochains jours concernant son avenir à Lisbonne et un retour à Madrid.