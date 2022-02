Serie A : la Lazio domine la Fiorentina

La Lazio Rome se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina pour le compte de la 24eme journée de Serie A. Un match entre deux équipes à la lutte pour l'Europe. Et dans cette rencontre, c'est la Lazio qui a pris le meilleur sur son adversaire du soir. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir des buts.

Comme bien souvent avec la Lazio, les deux joueurs Ciro Immobile et Milinkovic-Savic ont fait le job pour offrir la victoire. Le Serbe ouvrait le score en début de seconde période (51e) avant que l'attaquant italien ne fasse le break un peu plus tard (70e). Biraghi a inscrit le dernier but d'un csc (81e). Avec ce succès, la Lazio revient à quatre points de l'Atalanta, quatrième.