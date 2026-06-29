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Al-Ahli dégaine une offre XXL pour Anis Hadj Moussa

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Anis Hadj Moussa @Maxppp

À Feyenoord depuis juillet 2024, Anis Hadj Moussa s’est imposé comme l’une des principales attractions du club néerlandais sur ces deux dernières saisons. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 30 rencontres d’Eredivisie cette saison, l’international algérien (17 sélections) - qui dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 avec les Fennecs - attise les convoitises en Europe, avec notamment Chelsea, Lille et l’OM venus aux renseignements, comme nous vous le révélions. Mais l’ailier de 24 ans est également très courtisé en Arabie saoudite, où Al-Ahli est désormais prêt à accélérer.

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Selon nos informations, le club saoudien a transmis une offre XXL au joueur. Troisième de Saudi Pro League la saison passée et double vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, Al-Ahli anticipe un possible départ de Riyad Mahrez, dont la clause de résiliation peut être activée par son club jusqu’à ce mardi. Les dirigeants saoudiens ont ainsi identifié le joueur de Feyenoord comme la priorité pour lui succéder.

Pub. le - MAJ le
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