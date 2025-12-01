Brésil : la déclaration homophobe d’un coach brésilien fait polémique

La vie n’est décidément pas rose du côté du SC Internacional. Actuellement dix-septième de Série A à deux journées de la fin, le club brésilien est actuellement relégable et joue sa survie dans l’élite. Le club de Porto Alegre vient d’ailleurs de changer de coach puisque Ramón Díaz a laissé sa place à Abel Braga. Le coach de 73 ans qui a été présenté dimanche à la presse s’est distingué par une déclaration homophobe.

Évoquant une discussion avec le directeur sportif D’Alessandro, Abel Braga a tenu une remarque homophobe par rapport aux maillots d’entraînement de son équipe : « J’ai dit : "Je ne veux pas que mon équipe s’entraîne en chemises roses, ils ont l’air d’une bande de pédés." J’avais besoin de détendre l’atmosphère avec mon groupe aujourd’hui, vous comprenez. Je veux que les gars soient en pleine forme. » Se défendant d’avoir dit cela sur le ton de l’humour, Abel Braga aurait pu néanmoins choisir une blague moins discriminante.