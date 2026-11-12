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Le Havre nomme Valérien Ismaël entraîneur

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Valérien Ismaël @Maxppp

La trêve de novembre donne souvent lieu à des changements d’entraîneur, parmi les mals classés ou les déçus et on n’y coupe pas cette année, du côté du RC Lens et du Havre. Le club normand s’est séparé de Didier Digard, et a choisi de confier son destin à Valérien Ismaël, l’ancien défenseur de Strasbourg et du Bayern Munich. «Le technicien vient de s’engager avec les Ciel&Marine jusqu’à la fin de saison», annonce le HAC dans son communiqué, précisant qu’il a «déjà connu des « situations d’urgence », ce qui pourrait lui être très utile dans les semaines à venir…»

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Havre Athletic Club ⚽️
Valérien Ismaël nommé nouvel entraîneur du HAC. 🆕

Le technicien vient de s’engager avec les Ciel&Marine jusqu’à la fin de saison.

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« Cette recherche d’entraineur, menée par le Président et le Directeur Sportif du HAC, a été également soutenue par plusieurs pôles d’expertises au sein de Blue Crow Sports Group. Le choix du nouveau coach Ciel&Marine répond ainsi à plusieurs critères fondamentaux évoqués ces derniers jours et le timing de son arrivée correspond avec la reprise des entraînements du groupe professionnel », poursuit le communiqué. Le Havre est bon dernier de Ligue 1, avec deux points au compteur.

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