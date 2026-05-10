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FC Barcelone - Real Madrid : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
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Barcelone 1-0 Real Madrid Voir sur beIN SPORTS

Soir de Clasico ! Le FC Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou dans le cadre de la 35e journée de Liga. Leader du championnat avec 11 points d’avance, le Barça peut être sacré dès aujourd’hui, en cas de victoire mais également en cas de match nul. En face, les Madrilènes sont dans la tourmente, un titre pratiquement envolé et une semaine marquée par de grosses tensions en interne. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Pour cette rencontre, Hansi Flick opte pour un 4-2-3-1. Joan Garcia dans la cage, Cubarsi et Gerard Martin forment la charnière centrale, Eric Garcia et Joao Cancelo sur les côtés. Au milieu de terrain, Pedri est associé à Gavi, Olmo en meneur de jeu. En attaque, Fermin à gauche et Rashford à droite entourent Ferran Torres. Du côté des Merengues, Alvaro Arbeloa choisit un 4-4-2. Courtois fait son retour, Alexander-Arnold et Fran Garcia latéraux, Huijsen est avec Rüdiger dans l’axe de la défense. Tchouaméni est bien présent au milieu de terrain, on retrouve également Camavinga, Brahim Diaz et Bellingham. Enfin, ce sont Vinicius Junior et Gonzalo Garcia qui devront animer l’attaque.

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Les compositions

FC Barcelone :

Barcelone

4-2-3-1
Officielle

Real Madrid :

Real Madrid

4-4-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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