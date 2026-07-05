Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Il y a eu du mouvement au classement des meilleurs buteurs après le choc entre le Brésil et la Norvège ce dimanche soir. Auteur d’un doublé face à la Seleção, Erling Haaland est, en effet, revenu à hauteur de Lionel Messi et Kylian Mbappé avec 7 réalisations.

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En quatrième position, on retrouve désormais Harry Kane avec 5 buts. Derrière, quatre joueurs comptent quatre réalisations, il s’agit d’Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinicius Junior et Ismaïla Sarr.