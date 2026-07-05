Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs
@Maxppp
Il y a eu du mouvement au classement des meilleurs buteurs après le choc entre le Brésil et la Norvège ce dimanche soir. Auteur d’un doublé face à la Seleção, Erling Haaland est, en effet, revenu à hauteur de Lionel Messi et Kylian Mbappé avec 7 réalisations.
La suite après cette publicité
En quatrième position, on retrouve désormais Harry Kane avec 5 buts. Derrière, quatre joueurs comptent quatre réalisations, il s’agit d’Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinicius Junior et Ismaïla Sarr.
La suite après cette publicité
Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer