PSG - Bayern Munich : les compositions officielles

Ce mardi, place aux demi-finales de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. À domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. Warren Zaïre-Emery et Joao Neves composent l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. En pointe, Ousmane Dembélé est accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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De leur côté, les Bavarois s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Alphonso Davies. Le milieu de terrain est assuré par Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Devant, Harry Kane est soutenu par Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Diaz.

Les compositions

Paris Saint-Germain :

Bayern Munich :

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