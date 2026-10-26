Ligue 1 : le PSG fait plier l’OL grâce à ses remplaçants

Le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique Lyonnais ce lundi soir au Parc des Princes pour clôturer la 8e journée de Ligue 1. Un choc au sommet entre deux formations à égalité avec 14 points, respectivement cinquième et quatrième du classement avant le coup d’envoi. Le vainqueur pouvait s’emparer de la première place. Pour cette affiche, Luis Enrique avait aligné un 4-3-3 avec Safonov dans les buts, une défense composée de Zaïre-Emery, Pacho, Zabarnyi et Hakimi, puis un milieu Ruiz, Vitinha et Neves. En attaque, Akliouche accompagnait Ferran Torres et Désiré Doué. Paulo Fonseca avait, lui aussi, opté pour un 4-3-3, avec Greif dans les cages, Athekame, Bacher, Niakhaté et Abner en défense, un milieu Tolisso, Morton et Tessmann, puis Duranville, Merah et Nuamah devant. Les deux équipes devaient composer avec plusieurs absences importantes. Côté parisien, Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos et Nuno Mendes manquaient à l’appel, tandis que l’OL était privé notamment d’Openda, de Pavel Sulc et de Tagliafico. Dans un Parc des Princes comble, Achraf Hakimi portait le brassard parisien, tandis que Corentin Tolisso était le capitaine lyonnais. La rencontre se disputait également en parallèle de la cérémonie du Ballon d’Or à Londres, où Ousmane Dembélé figurait parmi les grands favoris.

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Dès les premières minutes, le PSG a cherché à imposer son rythme en multipliant les séquences de possession. Désiré Doué s’est rapidement illustré avec une première frappe dans la surface, captée par Dominik Greif (4e), avant que Ferran Torres ne manque de peu un centre du même Doué (9e). Fabian Ruiz a également tenté sa chance, sans cadrer, tandis que les Parisiens ont progressivement installé leur domination territoriale. Mais Lyon n’a pas fermé le jeu et a su exploiter les espaces laissés par les locaux. Sur un contre, Athekame a repiqué dans l’axe avant de déclencher une frappe du gauche directement captée par Safonov (10e). Le gardien russe a ensuite été décisif face à Duranville, étonnamment seul sur la gauche, en repoussant sa tentative au sol (31e). Dans la foulée, il a encore détourné une lourde frappe d’Athekame à l’entrée de la surface (33e). Paris a continué de pousser, avec notamment une tentative enroulée d’Akliouche repoussée par Greif (40e), puis une nouvelle intervention du portier lyonnais devant le même joueur dans la surface (42e). Ferran Torres a lui aussi mis Greif à contribution, mais aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence avant la pause. Malgré une possession largement en faveur du PSG, l’OL a donc résisté et s’est même procuré plusieurs situations dangereuses. À la mi-temps, le score était toujours de 0-0.

Le coaching gagnant de Luis Enrique

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont repris leur siège devant la surface lyonnaise, toujours confrontés à un bloc compact. Désiré Doué a d’abord subi une semelle d’Athekame, non sanctionnée par Jérôme Brisard (49e), avant que Maghnes Akliouche ne soit averti pour une faute à retardement sur Niakhaté (51e). Le défenseur lyonnais, touché, a dû recevoir des soins. Paris a ensuite tenté de faire sauter le verrou avec un centre de Doué repris par Hakimi, qui a remis le ballon à João Neves. Le milieu portugais a tenté un retourné acrobatique au point de penalty, mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre (53e). Vitinha a ensuite sollicité Greif d’une frappe enroulée du droit (56e), avant que Doué ne lance parfaitement Ferran Torres en profondeur. L’Espagnol a buté sur le gardien lyonnais, bien placé pour repousser sa tentative au sol (57e). Luis Enrique a alors lancé Mika Godts à la place de Neves, et le Belge a rapidement apporté du danger. Après une nouvelle occasion de Doué, qui a éliminé son adversaire avant de tirer à côté (61e), Paris a poursuivi ses changements avec les entrées de Lucas Hernandez et Senny Mayulu à la place de Zaïre-Emery et Ferran Torres (65e). La pression parisienne est devenue de plus en plus forte, l’OL peinant à sortir de son camp. Le PSG a fini par être récompensé à la 72e minute. Lancé sur la gauche, Mika Godts a débordé avant de remettre le ballon en retrait à Senny Mayulu. Devant la surface, le milieu parisien a repiqué dans l’axe et déclenché une frappe puissante qui a surpris Dominik Greif. Paris a enfin trouvé la faille et pris les commandes de la rencontre.

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Lyon a tenté de réagir, mais les hommes de Paulo Fonseca ont eu du mal à se dégager de l’emprise parisienne. Une tête de Niakhaté sur corner a bien obligé Safonov à intervenir, avant que Godts ne dégage définitivement le ballon (58e). Les Gones ont ensuite multiplié les efforts pour revenir, sans parvenir à inverser la tendance. Dans le dernier quart d’heure, Vitinha a été touché après une faute de Merah, averti pour l’occasion (74e), mais le milieu parisien a pu retrouver ses partenaires sur la pelouse. À la 79e minute, Fabian Ruiz a encore testé Greif d’une frappe puissante du gauche, captée par le gardien lyonnais. Luis Enrique a ensuite procédé à un double changement avec les sorties d’Akliouche et de Doué, remplacés par Ndjantou et Beraldo (81e). Dans la foulée, Duranville a cédé sa place à Boudache côté lyonnais. Le PSG a finalement fait le break à la 84e minute. Après une récupération de Lucas Beraldo au milieu de terrain, Ndjantou a servi Mika Godts sur la gauche. L’entrant belge a progressé avant de repiquer dans l’axe et de décocher une frappe puissante du droit, qui a terminé au fond des filets sur la gauche de Greif. Avec ce deuxième but, Paris a définitivement pris le dessus sur Lyon et s’est imposé (2-0) au terme d’une rencontre longtemps indécise. Les Parisiens ont su faire la différence après la pause grâce à leurs entrants, tandis que les Lyonnais, solides durant une grande partie du match, ont fini par céder sous la pression. Le PSG est désormais seul leader en tête du championnat.