Guerre en Ukraine : l'Olympique Lyonnais se mobilise !

A l'heure où l'Ukraine se retrouve exposée aux opérations militaires de la Russie, initiées par Vladimir Poutine, de nombreux acteurs, y compris dans le monde du football, viennent s'associer à l'aide internationale déployée en faveur du peuple ukrainien. Un mouvement auquel l'Olympique Lyonnais a également décidé de participer. Ainsi, via un communiqué, le club rhodanien a annoncé ce vendredi son soutien. «Dès à présent, via sa fondation, l’Olympique Lyonnais remettra un don de 50 000 euros à l’UNICEF qui apporte une importante aide humanitaire aux enfants et à leurs familles. Ce don contribuera à soutenir les actions d’UNICEF sur le terrain en Ukraine et les pays limitrophes : accès à l’eau, à l’éducation, à la santé et à la protection», peut-on ainsi lire. À noter que d'autres actions de la part de l'OL sont également à prévoir.

«Le monde du sport a su répondre présent et s’est mobilisé d’une seule voix pour la paix. Les enjeux qui sont face à nous exigent que nous soyons solidaires sur tous les terrains et que l’Olympique Lyonnais soit au rendez-vous. Nous allons renforcer nos engagements ces prochaines semaines, notamment autour du football, pour montrer une nouvelle fois que le sport est un vecteur de cohésion nationale, mais aussi internationale grâce à nos valeurs communes», précise en ce sens Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais.