Premier League : la très belle liste des joueurs libres cet été

Si certains peuvent se permettre de dépenser sans compter pour faire venir des joueurs, d’autres clubs doivent se montrer plus malin en signant rapidement les joueurs libres de tout contrat. Ce vendredi, les clubs de Premier League ont officiellement soumis la liste des joueurs libérés de leur effectif de la saison 2022/23. Certains ont déjà rejoint une autre écurie comme Youri Tielemans, parti à Aston Villa, ou encore David De Gea, qui est encore proche de prolonger chez Manchester United.

Cependant, d’autres joueurs partis attendent un nouveau challenge. Du côté d’Arsenal, c’est le cas d’Ainsley Maitland-Niles (25 ans), qui a connu la descente en Championship lors de son prêt à Southampton, cette saison. On retrouve également l’expérimenté Ashley Young, parti d’Aston Villa à l’âge de 37 ans, et un ancien de Ligue 1, Saman Ghoddos (29 ans), à la recherche d’une nouvelle opportunité après la fin de son bail à Brentford.

Des anciens de Ligue 1 à récupérer

Chelsea, désireux de libérer de la place dans son effectif conséquent, a notamment libéré l’international français Tiemoué Bakayoko (28 ans), lui qui n’aura joué qu’une seule saison à Chelsea en six ans passés au club. Début juin, Crystal Palace avait annoncé le départ en fin de saison du milieu de terrain écossais James McArthur (35 ans). Même cas pour l’ex-Barcelonais Yerry Mina (28 ans), non-conservé par Everton. À Liverpool, Roberto Firmino, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain recherchent également une nouvelle destination.

La grande braderie a également eu lieu chez Leicester, relégué cette saison. Si certains sont déjà tout proches d’un nouveau challenge, Nampalys Mendy (30 ans) et Ayoze Pérez (30 ans) recherchent un autre club. Chez les Red Devils, Phil Jones (31 ans) figure dans cette liste, à l’instar d’Ilkay Gündogan (32 ans) chez les Cityzens. On apprend également que Benjamin Mendy (28 ans) n’est plus un joueur de Manchester City. Enfin, Jesse Lingard (Nottingham Forest / 30 ans), André Ayew (Nottingham Forest / 33 ans), Manuel Lanzini (West Ham / 30 ans), Diego Costa (Wolves / 34 ans) et Adama Troaré (Wolves / 27 ans) figurent dans cette liste.