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Arsenal : Ethan Nwaneri file en prêt à Dortmund

Par Allan Brevi
1 min.
Ethan Nwaneri @Maxppp

Alors qu’Ethan Nwaneri semblait bien parti pour rester à Arsenal cette saison afin de s’y imposer après un passage à Marseille, son avenir va finalement s’écrire loin de Londres. Selon Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund a trouvé un accord verbal avec les Gunners pour accueillir le jeune milieu offensif en prêt jusqu’à la fin de la saison. L’international anglais a donné son feu vert à l’opération.

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Ce départ répond directement à la problématique soulevée par Mikel Arteta autour de son temps de jeu. L’entraîneur d’Arsenal avait expliqué que Nwaneri devait jouer régulièrement pour poursuivre sa progression, tout en affirmant vouloir le conserver si les conditions étaient réunies. À Dortmund, le joueur de 19 ans aura donc l’occasion d’accumuler les minutes et de poursuivre son développement dans un nouvel environnement, tandis que le club allemand prendra entièrement en charge son salaire.

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