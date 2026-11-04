AC Milan : Adidas va faire son grand retour avec un contrat XXL

L’AC Milan s’apprête à retrouver Adidas, dix ans après la fin de leur dernière collaboration. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien va quitter Puma à l’été 2028 pour renouer avec l’équipementier allemand. Un contrat de dix ans, estimé à 500 millions d’euros, soit 50 millions d’euros par saison, serait prévu entre les deux parties. Une opération financière majeure pour les Rossoneri, qui avaient rejoint Puma en 2018 avec un accord initial d’environ 14 millions d’euros annuels. Renégocié en 2022, ce partenariat rapportait depuis près de 30 millions d’euros par saison. Avec Adidas, Milan pourrait donc augmenter ses revenus liés à son équipementier de 20 millions d’euros chaque année. Une progression importante pour le club détenu par RedBird, qui poursuit le développement de ses recettes commerciales.

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Ce retour d’Adidas possède également une dimension historique pour les supporters milanais. La marque aux trois bandes a accompagné plusieurs des plus grandes périodes du club, notamment au début des années 1990 sous Arrigo Sacchi et Fabio Capello, puis entre 1998 et 2018. C’est avec Adidas sur le maillot que l’AC Milan a remporté les Ligues des champions 2003 et 2007 sous Carlo Ancelotti, ainsi que le championnat d’Italie en 1999 avec Alberto Zaccheroni. Sur le plan financier, ce futur partenariat dépasserait celui de la Juventus, qui a signé un accord de 408 millions d’euros sur dix ans avec Adidas, mais aussi celui de l’Inter, liée à Nike pour environ 30 millions d’euros par saison. La marque allemande renforcerait ainsi sa présence en Serie A, tandis que Puma perdrait l’un de ses principaux clubs européens. Les premiers nouveaux maillots milanais signés Adidas sont attendus pour la saison 2028-2029.