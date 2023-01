Mercato PSG : Kylian Mbappé poserait une condition pour signer au Real Madrid

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé ne s’arrête jamais. Alors qu’il profitait de quelques jours de vacances aux États-Unis puis au Maroc, l’international français de 24 ans n’a pas hésité à monter au créneau pour défendre Zinedine Zidane. Attaqué par le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, Zizou a pu compter sur le soutien du crack de Bondy, dont il a toujours été proche. Sur son compte Twitter, KM7 a envoyé un message fort : «Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » Un tweet qui a été retweeté à plus de 210 000 reprises et qui a été liké 1 million de fois.

Le message de Mbappé a eu un impact énorme. L’attaquant a été l’un des seuls joueurs de l’équipe de France à prendre position publiquement pour Zinedine Zidane et contre le patron de la FFF. Une attitude qui a été très appréciée de l’autre côté des Pyrénées. En effet, le Real Madrid, qui a également réalisé un message de soutien pour son ancien joueur et entraîneur, a aimé la sortie médiatique de la star parisienne. C’est ce qu’a indiqué hier Defensa Central, qui a ajouté qu’entre le PSG, où il s’est senti trahi, et les Bleus, Mbappé pourrait s’éloigner des polémiques en rejoignant Madrid.

Ce mercredi, le champion du monde 2018 fait à nouveau les gros titres en Espagne. Defensa Central assure qu’il a toujours pour projet de rejoindre prochainement les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Malgré l’échec de son transfert l’été dernier, les Merengues n’ont jamais fermé la porte au joueur né en 98 mais ils attendent qu’il fasse le premier pas. Florentino Pérez attendrait un appel du joueur pour passer à l’offensive. L’attaquant aurait toujours l’objectif de rejoindre la capitale espagnole, mais il aurait posé une condition.

En effet, Defensa Central explique que KM7 souhaiterait réaliser son rêve en avançant main dans la main avec son idole Zinedine Zidane. Il aimerait que ZZ, qu’il aurait apprécié de voir à la tête des Bleus, le dirige lors de sa prochaine étape à Madrid. C’est ce qu’il aurait confié à son entourage proche. Un rêve qui n’est pas impossible à réaliser puisque la presse ibérique a récemment évoqué un prochain retour de Zizou sur le banc madrilène. Pour le moment, Carlo Ancelotti est toujours en place. C’est lui qui aurait d’ailleurs entraîné Mbappé s’il avait dit oui au Real Madrid l’été dernier. La suite au prochain épisode.