L'audition des Girondins de Bordeaux prévue le 5 juillet

Rétrogradés en National par la DNCG le 14 juin dernier, les Girondins de Bordeaux seront entendus par la commission d'appel de la FFF le 5 juillet prochain. Comme indiqué par Sud Ouest, le club girondin poursuit actuellement ses discussions avec King Street et Fortress, ses deux créanciers, pour trouver un terrain d'entente sur trois points.

L'abandon d'une partie de la dette, l'abandon des intéressements sur le transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid et la potentielle future vente de Jules Koundé et une garantie sur les ventes que doit réaliser le club cet été (environ 22 M€). A noter par ailleurs que la Métropole a elle décidé d'acter un moratoire sur les 5 M€ qu'aurait dû verser le club en 2022-2023 sur les loyers du stade. Début juillet, le FCGB jouera donc son avenir, ou non, en Ligue 2.