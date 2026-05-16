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Heart : le capitaine du club frappé par un supporter après la victoire du Celtic

Par Samuel Zemour
1 min.
Les joueurs d'Heart of Midlothian lors de leur victoire contre les Rangers @Maxppp

Lawrence Shankland a vécu une après-midi cauchemardesque à Celtic Park. Après la victoire folle du Celtic contre Heart of Midlothian, synonyme de titre de champion d’Écosse, des scènes de chaos ont éclaté avec une invasion de terrain des supporters locaux pour célébrer la victoire. Mais au milieu de la confusion, le capitaine des Hearts aurait reçu un coup de poing alors qu’il tentait de quitter la pelouse.

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Auteur de l’ouverture du score avant le retournement du match par les buts d’Arne Engels, Daizen Maeda et Callum Osmand en fin de match, Lawrence Shankland semblait être l’une des principales cibles de certains supporters du Celtic après le coup de sifflet final. Escorté hors du terrain par la sécurité, l’attaquant écossais a été pris dans des incidents qui ternissent les célébrations du titre des Hoops.

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