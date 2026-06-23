CdM 2026, EdF : le premier but de la carrière de Dembélé en Coupe du Monde

Ousmane Dembélé a enfin débloqué son compteur en Coupe du mMnde. Sur une action bien construite par l’équipe de France, Michael Olise décale parfaitement dans la surface l’ailier parisien, qui ajuste le gardien irakien Basil d’une frappe cadrée. Ce but porte le score à 3-0 pour les Bleus, désormais largement devant dans une rencontre maîtrisée et en passe de valider leur qualification pour les 16es de finale.

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Les Bleus déroulent ! ⚽️🔥

Parfaitement servi par Olise, Dembélé conclut d'une frappe croisée et corse l'addition pour la France.

La France mène 3-0.



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Il s’agit du premier but en Coupe du Monde de la carrière de Dembélé, récompense d’un match très actif sur son côté. Les hommes de Didier Deschamps confirment leur supériorité après les précédentes réalisations tricolores, dans une rencontre toujours marquée par les interruptions liées aux conditions météorologiques à Philadelphie.